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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ В ПАРИТЕТБАНКЕ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
15:40 02.03.2022
Последние несколько дней в некоторых банках Беларуси появились проблемы с доступом к сервисам, необходимым для малого и среднего бизнеса.
В частности, клиенты столкнулись с перебоями в работе интернет-эквайринга, который позволяет рассчитываться за товар или услугу с помощью банковской карты в интернете.
В Paritetbank такие случаи не зафиксированы — все сервисы и онлайн-возможности для бизнеса работают как обычно. В том числе и интернет-эквайринг, без которого сегодня не могут обойтись интернет-магазины, а также те сферы, где оплата принимается по карте онлайн.
«В Paritetbank услуга работает в штатном режиме, и наши клиенты успешно проводят платежи. Без ограничений принимаются к оплате карточки платежных систем VISA, Mastercard, БЕЛКАРТ, - рассказала Анжела Шагойко, исполнительный директор Paritetbank. - Юридические лица для поддержания и работы своего бизнеса могут спокойно обслуживаться в Paritetbank.
Клиенты Paritetbank могут использовать несколько способов подключения интернет-эквайринга: без интеграции (когда клиентам отправляется ссылка для оплаты через соцсети, мессенджеры, SMS или e-mail) или с интеграцией (когда на сайт интернет-магазина встраивается безопасная платежная страница). Подключение к сервису бесплатное, работает он без абонентской платы и скрытых комиссий. Все оплаты принимаются 24/7 и оперативно зачисляются на счет.
Чтобы подключить услугу интернет-эквайринга, достаточно заполнить заявку на сайте Paritetbank или обратиться в ближайший офис банка.
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