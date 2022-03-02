Последние несколько дней в некоторых банках Беларуси появились проблемы с доступом к сервисам, необходимым для малого и среднего бизнеса.

В частности, клиенты столкнулись с перебоями в работе интернет-эквайринга, который позволяет рассчитываться за товар или услугу с помощью банковской карты в интернете.

В Paritetbank такие случаи не зафиксированы — все сервисы и онлайн-возможности для бизнеса работают как обычно. В том числе и интернет-эквайринг, без которого сегодня не могут обойтись интернет-магазины, а также те сферы, где оплата принимается по карте онлайн.

«В Paritetbank услуга работает в штатном режиме, и наши клиенты успешно проводят платежи. Без ограничений принимаются к оплате карточки платежных систем VISA, Mastercard, БЕЛКАРТ, - рассказала Анжела Шагойко, исполнительный директор Paritetbank. - Юридические лица для поддержания и работы своего бизнеса могут спокойно обслуживаться в Paritetbank.

Клиенты Paritetbank могут использовать несколько способов подключения интернет-эквайринга: без интеграции (когда клиентам отправляется ссылка для оплаты через соцсети, мессенджеры, SMS или e-mail) или с интеграцией (когда на сайт интернет-магазина встраивается безопасная платежная страница). Подключение к сервису бесплатное, работает он без абонентской платы и скрытых комиссий. Все оплаты принимаются 24/7 и оперативно зачисляются на счет.

Чтобы подключить услугу интернет-эквайринга, достаточно заполнить заявку на сайте Paritetbank или обратиться в ближайший офис банка.