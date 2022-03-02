БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРОИНФОРМИРОВАЛИ О ПЕРЕВОДАХ С КАРТЫ НА КАРТУ

13:16 02.03.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» дополнительно проинформировал о переводах с карты на карту. Согласно информации, денежные онлайн-переводы физических лиц с карт любого банка Беларуси на карты Банка БелВЭБ осуществляются без ограничений. При этом сервис переводов с карт Банка БелВЭБ на карты других банков в белорусских рублях доступен в мобильном приложении UP и Интернет-банке.