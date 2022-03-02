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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРОИНФОРМИРОВАЛИ О ПЕРЕВОДАХ С КАРТЫ НА КАРТУ
13:16 02.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» дополнительно проинформировал о переводах с карты на карту.
Согласно информации, денежные онлайн-переводы физических лиц с карт любого банка Беларуси на карты Банка БелВЭБ осуществляются без ограничений.
При этом сервис переводов с карт Банка БелВЭБ на карты других банков в белорусских рублях доступен в мобильном приложении UP и Интернет-банке.
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