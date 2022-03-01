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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВЫПУСТИЛ НОВУЮ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТОЧКУ
12:45 02.03.2022
Корпоративные клиенты ОАО «АСБ Беларусбанк» для оплаты расходов своих компаний теперь могут оформить карточку БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения. карточка предназначена для безналичных расчетов, оплаты накладных, представительских, транспортных, командировочных и других расходов субъектов хозяйствования.
С помощью карты БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ можно оплачивать товары и услуги в одно касание — карта оснащена контактным и бесконтактным микропроцессором EMV; снимать наличные; совершать операции на территории Беларуси, а также в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее платежных систем-партнеров (Российская Федерация, Армения, Абхазия и Южная Осетия, Казахстан, Кыргызстан, Турция).
Срок действия такой карты — 35 месяцев. В рамках пакетов услуг обслуживание 3 карт БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ бесплатно.
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