ОАО "Технобанк" с 2 марта 2022 г. повышает процентные ставки по вкладам для физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в долларах США следующие ставки: "Соло" на 35 дней – 3,8%; "Дуэт" на 65 дней – 4,2%; "ТРИумф" на 95 дней – 4,5%; "Оптимальный" на 180 дней – 5,0%; "Новая Вершина" на 1095 – до 4,5%; "Отличный" на 367 дней – 6,0%; "Новый" на 735 дней – 6,0%.

По депозитам в евро ставки следующие: "Соло" на 35 дней – до 3,5%; "Дуэт" на 65 дней – 4,0%; "ТРИумф" на 95 дней – 4,2%; "Оптимальный" на 180 дней – 4,6%; "Новая Вершина" на 1095 дней – 4,0%; "Отличный" на 367 дней – 5,5%; "Новый" на 735 дней – 5,5%.

По вкладам в белорусских рублях: "Соло" на 35 дней – 12%; "Дуэт" на 60 дней – 13%; "ТРИумф" на 95 дней – 14%.

По депозитам в российских рублях: "Выгодный" на 45 дней – 8%; "ТРИумф" на 95 дней – 9%; "Оптимальный" на 180 дней – 10%; "Отличный" на 365 дней – 11%; "Новая Вершина" на 365 дней – 10%.