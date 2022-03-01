«Франсабанк» ОАО изменило тарифы за оказываемые услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь комиссионное вознаграждение при выдаче наличных денежных средств со счета с использованием карточки в пределах положительного остатка через кассу Банка по расходному кассовому ордеру по всем картам «Франсабанк» ОАО не взимается.

Оформление платежного поручения клиенту при переводе денежных средств за пределы банка, за исключением операций, указанных в пп.7.2-7.6, составляет 2 BYN (в том числе НДС 20%) за каждое платежное поручение.