|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
11:33 02.03.2022
«Франсабанк» ОАО изменило тарифы за оказываемые услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь комиссионное вознаграждение при выдаче наличных денежных средств со счета с использованием карточки в пределах положительного остатка через кассу Банка по расходному кассовому ордеру по всем картам «Франсабанк» ОАО не взимается.
Оформление платежного поручения клиенту при переводе денежных средств за пределы банка, за исключением операций, указанных в пп.7.2-7.6, составляет 2 BYN (в том числе НДС 20%) за каждое платежное поручение.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.03.2022
Курсы в банках
на 02.03.2022
Конвертация в банках
на 02.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте