Беларусбанк осуществляет деятельность в штатном режиме, оказывая необходимый спектр банковских услуг для клиентов и партнеров. Об этом говорится в комментарии финучреждения.

«Операции с физическими лицами по направлению платежных карточек проводятся в штатном режиме. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории нашей страны и зарубежных государств», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в настоящий момент в устройствах отдельных банков могут быть недоступны операции оплаты и снятия наличных с использованием сервисов Apply Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay, Huawei Pay, Fitbit Pay.

При этом в Беларусбанке отмечают, что в подобных ситуациях для проведения платежей можно воспользоваться физической платежной карточкой, эмитированной банком.