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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОИНФОРМИРОВАЛ О РАБОТЕ СВОИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
09:24 02.03.2022
Беларусбанк осуществляет деятельность в штатном режиме, оказывая необходимый спектр банковских услуг для клиентов и партнеров. Об этом говорится в комментарии финучреждения.
«Операции с физическими лицами по направлению платежных карточек проводятся в штатном режиме. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории нашей страны и зарубежных государств», - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что в настоящий момент в устройствах отдельных банков могут быть недоступны операции оплаты и снятия наличных с использованием сервисов Apply Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay, Huawei Pay, Fitbit Pay.
При этом в Беларусбанке отмечают, что в подобных ситуациях для проведения платежей можно воспользоваться физической платежной карточкой, эмитированной банком.
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