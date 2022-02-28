БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО РЯДУ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ

14:03 01.03.2022 ОАО «СтатусБанк» с 1 марта 2022 г. вносит изменения в условия по кредитным продуктам «Удобный», «Удобный онлайн», «Покупки лайт», «Покупки лайт онлайн», «Овердрафт зарплатный» и «Ваши деньги Комфорт». Как сообщает пресс-служба банка, по кредитным продуктам «Удобный» и «Удобный онлайн» размер процентов (годовых) составит 20,78%, «Покупки лайт» и «Покупки лайт онлайн» - 13,87%, «Овердрафт зарплатный» - 20,78%. По кредитному продукту «Ваши деньги Комфорт» размер процентов составит 20,78% годовых.