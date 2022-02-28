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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БНБ-БАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
12:44 01.03.2022
Очередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» пройдет в очной форме 30 марта 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежджения, планируется рассмотреть 11 вопросов.
Среди них - отчет руководителя об итогах деятельности ОАО «БНБ-Банк» в 2021 году, результаты самооценки Совета директоров, его членов и внутренней оценки правления.
Кроме того, планируется внести изменения и дополнения в Устав ОАО «БНБ-Банк», определить порядок выплаты дивидендов ОАО «БНБ-Банк» за 2021 год и др.
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