БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ И ГРОДНО

11:34 01.03.2022 «Франсабанк» ОАО приостановил работу банкоматов в Минске (ул. Домбровская, 9) и Гродно (пр-т Космонавтов, 81). Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. Пользователи могут воспользоваться другими банкоматами Франсабанка и банкоматами Альфа-Банка без взимания комиссионного вознаграждения (за исключением зарплатного проекта "Эконом").