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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ И ГРОДНО
11:34 01.03.2022
«Франсабанк» ОАО приостановил работу банкоматов в Минске (ул. Домбровская, 9) и Гродно (пр-т Космонавтов, 81). Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Пользователи могут воспользоваться другими банкоматами Франсабанка и банкоматами Альфа-Банка без взимания комиссионного вознаграждения (за исключением зарплатного проекта "Эконом").
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