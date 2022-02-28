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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО РЯДУ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ
10:36 01.03.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 1 марта 2022 года изменяет размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в том числе изменяются ставки по партнерским кредитам «Легкие покупки».
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