БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО РЯДУ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ

10:36 01.03.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 1 марта 2022 года изменяет размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в том числе изменяются ставки по партнерским кредитам «Легкие покупки».