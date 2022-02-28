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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 1 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ РВСР
09:19 01.03.2022
Национальный банк С 1 марта 2022 года приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска в отношении белорусских банков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как уже сообщалось, с 1 марта 2019 года Нацбанк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.
В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым банковским вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска.
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