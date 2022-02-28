29 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Сбер Банк».

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий и утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Сбер Банк», о годовом отчете, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО за 2021 год, а также об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Сбер Банк» за прошлый год.

Помимо этого, акционеры определят размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Сбер Банк», а также рассмотрят ряд других вопросов.