ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 1 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ РВСР


17:41 28.02.2022

Национальный банк С 1 марта 2022 года приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска в отношении белорусских банков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уже сообщалось, с 1 марта 2019 года Нацбанк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым банковским вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2022
валюта курс
EUR 3.0873
USD 2.7597
RUB 3.2978
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.4299 +0.3426
USD 3.0744 +0.3147
RUB 2.9757 -0.3221
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.6000
USD 3.0500 3.2000
RUB 2.7000 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1260
EUR/RUB 119.4700 125.0000
USD/RUB 110.9300 115.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте