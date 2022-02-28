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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ НОВЫХ ЗАЯВОК ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:12 28.02.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 28 февраля 2022 года приостановило прием новых заявок по кредитам для физлиц.
Как сообщает пресс-служба банка, временно приостанавливается прием новых заявок по кредитным программам для физических лиц «Цептер Клуб», «Овердрафт на карту» и «Цептер онлайн».
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