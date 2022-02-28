БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВАЛЮТООБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В RUB НЕДОСТУПНЫ В МОБИЛЬНОМ СЕРВИСЕ АЛЬФА-БАНКА

16:39 28.02.2022 В мобильном банке insync ЗАО «Альфа-Банк» перестали быть доступными валютообменные операции в российских рублях. Как сообщает пресс-служба финучреждения, операции по конвертации доллара США и евро продолжают осуществляться в обычном режиме. Кроме того, с 28 февраля 2022 года изменен срок заказа наличных в отделении. Впредь получить USD, EUR, RUB и BYN можно будет на 10-й банковский день (не учитывая день обращения). Минимальная сумма для заказа не изменилась: 1 000 USD/EUR, 50 000 RUB, 5 000 BYN.