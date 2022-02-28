Российский «Сбербанк» открыл дополнительную резервную линию для ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) и окажет необходимую поддержку, в случае, если это потребуется. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Сбер Банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами.

Клиентам банка доступны все операции как в отделениях, так и онлайн, в мобильных приложениях СберБанк Онлайн. Все средства доступны клиентам в полном объёме.

Банк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.