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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПОЛУЧИТ НЕОБХОДИМУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ РОССИЙСКОГО СБЕРА
15:33 28.02.2022
Российский «Сбербанк» открыл дополнительную резервную линию для ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) и окажет необходимую поддержку, в случае, если это потребуется. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Сбер Банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами.
Клиентам банка доступны все операции как в отделениях, так и онлайн, в мобильных приложениях СберБанк Онлайн. Все средства доступны клиентам в полном объёме.
Банк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.
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