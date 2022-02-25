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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК VISA БАНКА РРБ НЕДОСТУПНЫ ОПЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ
13:09 28.02.2022
Владельцам карточек Visa Банка РРБ недоступны операции за пределами Беларуси. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба финучреждения.
«Уважаемые держатели карточек Банка РРБ, с 25 февраля 2022 года платежная система Visa ввела ограничения по карточкам Visa. …Остановка возможности совершения полного спектра операций по карточкам Банка РРБ произошла в связи с введением санкций в отношении банка-спонсора ОАО «Банк БелВЭБ», - говорится в сообщении.
Владельцам карточек доступны операции в белорусских рублях на территории Беларуси в СДБО Банка РРБ; в организациях торговли и сервиса (кроме операций в сети Интернет); банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств банков.
«Таким образом, держателям карточек Visa Банка РРБ временно недоступны операции за пределами Республики Беларусь (в том числе в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon и пр.)) и операции в сервисах для р2р-переводов для карточек», - проинформировал банк.
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