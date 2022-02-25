ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК VISA БАНКА РРБ НЕДОСТУПНЫ ОПЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ


13:09 28.02.2022

Владельцам карточек Visa Банка РРБ недоступны операции за пределами Беларуси. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба финучреждения.

«Уважаемые держатели карточек Банка РРБ, с 25 февраля 2022 года платежная система Visa ввела ограничения по карточкам Visa. …Остановка возможности совершения полного спектра операций по карточкам Банка РРБ произошла в связи с введением санкций в отношении банка-спонсора ОАО «Банк БелВЭБ», - говорится в сообщении.

Владельцам карточек доступны операции в белорусских рублях на территории Беларуси в СДБО Банка РРБ; в организациях торговли и сервиса (кроме операций в сети Интернет); банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств банков.

«Таким образом, держателям карточек Visa Банка РРБ временно недоступны операции за пределами Республики Беларусь (в том числе в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon и пр.)) и операции в сервисах для р2р-переводов для карточек», - проинформировал банк.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2022
валюта курс
EUR 3.0873
USD 2.7597
RUB 3.2978
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0873 -0.0502
USD 2.7597 -0.038
RUB 3.2978 +0.0587
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.6000
USD 3.0500 3.2000
RUB 2.8000 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1260
EUR/RUB 119.4700 120.0000
USD/RUB 110.9300 110.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте