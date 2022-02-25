28 марта 2022 года состоится общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется утвердить годовой отчет об итогах работы за 2021 год и годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за прошлый год.

Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли за 2021 год.

Акционеры также изберут наблюдательный совет и ревизионную комиссию.