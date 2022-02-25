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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МТБАНКА ПРОЙДЕТ 28 МАРТА
11:55 28.02.2022
28 марта 2022 года состоится общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется утвердить годовой отчет об итогах работы за 2021 год и годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за прошлый год.
Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли за 2021 год.
Акционеры также изберут наблюдательный совет и ревизионную комиссию.
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