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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 1 МАРТА ПОВЫШАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 12% ГОДОВЫХ
11:15 28.02.2022
Правлением Национального банка Беларуси принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт – до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт – до 11%.
«Принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации – основного экономического партнера Республики Беларусь», - говорится в пресс-релизе регулятора.
В нем отмечается, что в дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков.
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