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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПРИОСТАНОВКЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТОЧКАМ MASTERCARD
10:47 28.02.2022
Белинвестбанк 26 февраля предупредил клиентов о возможной приостановка операций по карточкам Mastercard банк за пределами Беларуси из-за введенных против банка санкций.
«На территории Беларуси будут по-прежнему доступны операции по карточкам Mastercard, за исключением платежей в онлайн-сервисах, таких как Яндекс, Wildberries, AliExpress, Ozon и др., а также с использованием токенизированных карточек Mastercard в кошельках Apple Pay, Кошелёк Pay™, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Оплати™. Также возможны отказы в обслуживании при совершении операций в сервисах переводов с карточки на карточку», - говорится в сообщении банка.
Банк настоятельно рекомендует находящимся в данный момент за границей владельцам карточек Mastercard Белинвестбанка оперативно снять с данных карточек наличные денежные средства.
«Для минимизации последствий сложившейся ситуации ОАО «Белинвестбанк» принято решение не взимать комиссию за снятие наличных с карточек Mastercard Белинвестбанка за пределами Беларуси», - сказано в сообщении.
«Тем, кто планирует в ближайшее время выезд за пределы страны, рекомендуем заблаговременно снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы», - рекомендует банк.
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