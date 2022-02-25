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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДУПРЕДИЛ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ С КАРТАМИ VISA И MASTERCARD
10:13 28.02.2022
Операции по картам Visa и Mastercard клиентов банка ВТБ Беларусь могут быть ограничены на территории страны и за ее пределами из-за санкций США против российского ВТБ.
«Операции, осуществляемые с использованием карточек международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут быть ограничены как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Ограничения могут повлиять на оплату покупок в предприятиях торговли и сервиса, сети интернет, а также на снятие наличных за границей и в устройствах иных банков. Возможны ограничения в работе платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и пр.», - говорится в сообщении финучреждения.
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