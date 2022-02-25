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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕАБР ДОПУСКАЕТ ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В БЕЛАРУСИ
09:36 28.02.2022
В Беларуси возможно повышение ставок по банковским вкладам. Об этом говорится в кратком обзоре макроэкономики, подготовленном Евразийским банком развития (ЕАБР).
В нем отмечается, что Нацбанк Беларуси повысил на март расчетные величины стандартного риска, которые влияют на процентные ставки по кредитам в белорусских рублях. Для рыночных кредитов организациям рост составил 0,54%, до 16,92%, а для кредитов населению — 0,4%, до 20,78%.
«На фоне усиления волатильности на финансовых рынках Беларуси и России вероятность увеличения ставки рефинансирования возросла. Возможно повышение ставок по банковским вкладам, главным образом в сегменте населения», - считают аналитики ЕАБР.
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