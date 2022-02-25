В Беларуси возможно повышение ставок по банковским вкладам. Об этом говорится в кратком обзоре макроэкономики, подготовленном Евразийским банком развития (ЕАБР).

В нем отмечается, что Нацбанк Беларуси повысил на март расчетные величины стандартного риска, которые влияют на процентные ставки по кредитам в белорусских рублях. Для рыночных кредитов организациям рост составил 0,54%, до 16,92%, а для кредитов населению — 0,4%, до 20,78%.

«На фоне усиления волатильности на финансовых рынках Беларуси и России вероятность увеличения ставки рефинансирования возросла. Возможно повышение ставок по банковским вкладам, главным образом в сегменте населения», - считают аналитики ЕАБР.