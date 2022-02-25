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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ В КАССАХ БСБ БАНКА ПО КАРТОЧКАМ ДРУГИХ БАНКОВ
17:54 25.02.2022
С 25 февраля 2022 года изменились тарифы на выдачу наличных денежных средств в кассах БСБ Банка по карточкам других банков.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, комиссия составляет: белорусские рубли - 1%, иностранная валюта - 2,5%.
Для владельцев карт БСБ Банка снятие денежных средств остается бесплатным.
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