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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТОРГОВОМУ ЭКВАЙРИНГУ
17:23 25.02.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках заключенных договоров эквайринга приостанавливает операции в иностранной валюте, операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь.
Кроме того, сообщает пресс-служба банка, наблюдаются временные перебои по оплате услуг по карточкам VISA, эмитированным другими банками Беларуси, в терминалах и банкоматах Банка БелВЭБ. Проводятся работы по оперативному решению проблемы.
О возобновлении оказания услуг банк сообщит на официальном сайте.
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