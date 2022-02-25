БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТОРГОВОМУ ЭКВАЙРИНГУ

17:23 25.02.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках заключенных договоров эквайринга приостанавливает операции в иностранной валюте, операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь. Кроме того, сообщает пресс-служба банка, наблюдаются временные перебои по оплате услуг по карточкам VISA, эмитированным другими банками Беларуси, в терминалах и банкоматах Банка БелВЭБ. Проводятся работы по оперативному решению проблемы. О возобновлении оказания услуг банк сообщит на официальном сайте.