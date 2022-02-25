ОАО «Технобанк» с 25 февраля 2022 года приостановлены операции по обезличенным металлическим счетам (ОМС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках заключенных договоров эквайринга будут приостановлены операции в иностранной валюте, операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Беларуси.

Также наблюдаются временные перебои по оплате услуг по карточкам VISA, эмитированным другими банками Беларуси, в терминалах и банкоматах Технобанка. Проводятся работы по оперативному решению проблемы.

О возобновлении оказания услуг банк сообщит на официальном сайте.