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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК В БЕЛАРУСИ РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ


15:54 25.02.2022

Введенные ограничения в отношении российского Альфа-Банка не коснулись его белорусской «дочки» и не влияют на расчетные операции клиентов. Об этом говорится в сообщении ЗАО «Альфа-Банк».

«Это значит, что клиенты банка могут беспрепятственно совершать валютные переводы посредством SWIFT; карты Visa и Mastercard Альфа-Банка доступны для оплаты в любой точке земного шара, где принимают безналичную оплату; снимать наличные можно без ограничений», - отмечается в сообщении.
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