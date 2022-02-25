Введенные ограничения в отношении российского Альфа-Банка не коснулись его белорусской «дочки» и не влияют на расчетные операции клиентов. Об этом говорится в сообщении ЗАО «Альфа-Банк».

«Это значит, что клиенты банка могут беспрепятственно совершать валютные переводы посредством SWIFT; карты Visa и Mastercard Альфа-Банка доступны для оплаты в любой точке земного шара, где принимают безналичную оплату; снимать наличные можно без ограничений», - отмечается в сообщении.