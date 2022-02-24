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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНКОВСКИЙ СЕКТОР БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ - НАЦБАНК


14:09 25.02.2022

Банковский сектор Беларуси стабильно функционирует и обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех стоящих перед ним задач в условиях усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления со стороны ряда государств. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

«Прогнозируя различные варианты развития ситуации, Национальный банк и банки страны выработали адекватные меры реагирования на потенциальные риски», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время обеспечивается устойчивое функционирование белорусских банков, непрерывность их деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение ими в полном объеме обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Национальный банк продолжает осуществлять мониторинг складывающейся ситуации и готов принять необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности.

«Ключевой макроэкономической задачей для Национального банка остается сохранение покупательной способности национальной валюты. Сложившийся уровень процентных ставок по вкладам в белорусских рублях обеспечивает сохранность сбережений. Происходящие колебания курса белорусского рубля обусловлены динамикой курсов валют основных торговых партнеров Республики Беларусь. Национальный банк продолжает реализацию курсовой политики в режиме плавающего курса, сглаживая резкие колебания курса белорусского рубля без противодействия глобальным трендам. Следует отметить, что, несмотря на продолжительную санкционную риторику, платежный баланс страны по-прежнему остается положительным. Приток валюты в страну от внешнеэкономической деятельности достаточный и позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте», - убеждает регулятор.
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