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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФРАНСАБАНКОМ УСЛУГИ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 МАРТА


13:18 25.02.2022

«Франсабанк» ОАО внесло изменения в тарифы за оказываемые услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, действующие клиенты освобождаются от ежемесячной платы за обслуживание в рамках пакетов услуг Retail PRO, PRO, «Экспресс PRO», Import PRO», «Международный» для юридических лиц-нерезидентов, для клиентов индустриального парка «Великий камень» на период с 1 марта по 29 апреля 2022 года.

С 1 марта 2022 года вносятся следующие изменения в тарифы «Франсабанк» ОАО для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

исключается пункт 13 тарифов за услуги, оказываемые клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по пакету услуг Import PRO;

исключается пункт 15 тарифов за услуги, оказываемые клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по пакетам услуг Retail PRO, «Эталон PRO»;

исключается пункт 16 тарифов за услуги, оказываемые клиентам – индивидуальным предпринимателям по пакету услуг «Экспресс PRO»;

С 1 марта 2022 года приостанавливается оказание клиентам «Франсабанк» ОАО услуг по регистрации валютного договора, представлению на веб-портал документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора.
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