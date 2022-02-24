«Франсабанк» ОАО внесло изменения в тарифы за оказываемые услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, действующие клиенты освобождаются от ежемесячной платы за обслуживание в рамках пакетов услуг Retail PRO, PRO, «Экспресс PRO», Import PRO», «Международный» для юридических лиц-нерезидентов, для клиентов индустриального парка «Великий камень» на период с 1 марта по 29 апреля 2022 года.

С 1 марта 2022 года вносятся следующие изменения в тарифы «Франсабанк» ОАО для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

исключается пункт 13 тарифов за услуги, оказываемые клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по пакету услуг Import PRO;

исключается пункт 15 тарифов за услуги, оказываемые клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по пакетам услуг Retail PRO, «Эталон PRO»;

исключается пункт 16 тарифов за услуги, оказываемые клиентам – индивидуальным предпринимателям по пакету услуг «Экспресс PRO»;

С 1 марта 2022 года приостанавливается оказание клиентам «Франсабанк» ОАО услуг по регистрации валютного договора, представлению на веб-портал документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора.