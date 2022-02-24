БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ КРЕДИТОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЕРВИСАМ

12:18 25.02.2022 ОАО "Банк БелВЭБ" с 24 февраля 2022 года приостанавливает кредитование корпоративных клиентов по отдельным сервисам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитование приостанавливается по следующим продуктам: «Файныя грошы анлайн»; финансирование под уступку денежного требования (факторинг) с использованием сервиса «Онлайн- факторинг». О возобновлении кредитования банк сообщит дополнительно.