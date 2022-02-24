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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МТБАНКЕ ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
10:59 25.02.2022
Введены временные ограничения на совершение операций в устройствах или организациях торговли и сервиса, обслуживаемых банками-резидентами Беларуси, с использованием банковских платежных карт, эмитированных МТБанком физическим и юридическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит расходных операций по картам в белорусских рублях, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с продажей наличной или безналичной иностранной валюты, установлен в размере 1,5 тыс. рублей в сутки.
Лимит на пополнение белорусским рублями карт в иностранной валюте также определен в размере 1,5 тыс. рублей в сутки.
Кроме этого, установлен лимит на проведение безналичных расходных операций по картам в белорусских рублях (за исключением корпоративных карт) в системах и устройствах дистанционного банковского обслуживания МТБанка — 10 тыс. рублей в сутки.
Помимо этого, установлены следующие временные ограничения на совершение операций без использования карт по текущим расчетным (банковским) счетам, в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной картой, физических лиц:
безналичная покупка иностранной валюты за наличные и безналичные белорусские рубли в размере 1,5 тыс. рублей в сутки, для клиентов категории Private в размере 10 тыс. рублей в сутки;
проведение безналичных расходных операций в системах дистанционного банковского обслуживания в размере 10 тыс. рублей в сутки.
В банке отмечают, что ограничения не касаются операций с использованием банковских платежных карт за пределами Беларуси.
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