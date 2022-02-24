ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В МТБАНКЕ ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ


10:59 25.02.2022

Введены временные ограничения на совершение операций в устройствах или организациях торговли и сервиса, обслуживаемых банками-резидентами Беларуси, с использованием банковских платежных карт, эмитированных МТБанком физическим и юридическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит расходных операций по картам в белорусских рублях, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с продажей наличной или безналичной иностранной валюты, установлен в размере 1,5 тыс. рублей в сутки.

Лимит на пополнение белорусским рублями карт в иностранной валюте также определен в размере 1,5 тыс. рублей в сутки.

Кроме этого, установлен лимит на проведение безналичных расходных операций по картам в белорусских рублях (за исключением корпоративных карт) в системах и устройствах дистанционного банковского обслуживания МТБанка — 10 тыс. рублей в сутки.

Помимо этого, установлены следующие временные ограничения на совершение операций без использования карт по текущим расчетным (банковским) счетам, в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной картой, физических лиц:

безналичная покупка иностранной валюты за наличные и безналичные белорусские рубли в размере 1,5 тыс. рублей в сутки, для клиентов категории Private в размере 10 тыс. рублей в сутки;

проведение безналичных расходных операций в системах дистанционного банковского обслуживания в размере 10 тыс. рублей в сутки.

В банке отмечают, что ограничения не касаются операций с использованием банковских платежных карт за пределами Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2022
валюта курс
EUR 3.1375
USD 2.7977
RUB 3.2391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.1375 +0.143
USD 2.7977 +0.1558
RUB 3.2391 -0.1035
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1250 3.3200
USD 2.8000 2.9700
RUB 3.2300 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1250
EUR/RUB 94.0000 99.0000
USD/RUB 84.0000 89.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте