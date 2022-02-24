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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК РАБОТЫ С БАЗОВЫМИ СЧЕТАМИ


10:07 25.02.2022

Национальный банк Беларуси постановлением № 33 от 27 января 2022 г. утвердил Инструкцию о порядке осуществления операций по базовым счетам, с базовыми счетами и функционирования автоматизированной системы учета базовых счетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, решение принято решение принято в рамках реализации указа № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания» от 23 сентября 2021 г и вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Указ устанавливает право физического лица на открытие одного базового счета в банковской системе, а также определяет минимальный бесплатный перечень платежных операций с его использованием.

Инструкция детализирует нормы указа и определяет:

порядок и условия осуществления операций с базовым счетом, в число которых входит открытие и закрытие базовых счетов, переоформление в рамках одного банка текущего (расчетного) банковского счета физического лица (далее – текущий счет) в базовый и базового счета в текущий, перенос базового счета в другой банк;

порядок совершения операций с банковскими платежными карточками в случае переоформления текущего счета в базовый и базового счета в текущий;

перечень операций в рамках базовых условий обслуживания, который расширяет минимальный бесплатный перечень платежных операций, установленный указом;

перечень дополнительных операций с базовым счетом, за проведение которых может взиматься вознаграждение (плата);

порядок функционирования автоматизированной системы учета базовых счетов, которая создана для контроля за единственностью базового счета у конкретного физического лица, а также предоставления необходимой информации по базовым счетам организациям, осуществляющим выплаты социального характера, стипендий, надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся.

Комплексная реализация норм, установленных Указом и Инструкцией, позволит обеспечить эффективное взаимодействие банков и их клиентов при осуществлении операций по базовым счетам, а также создание условий, позволяющих минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям, и повысить защиту интересов населения,

прежде всего наиболее уязвимых граждан – пенсионеров, студентов, малообеспеченных и иных лиц.
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