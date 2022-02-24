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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ГРАЖДАН
09:40 25.02.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 25 февраля 2022 года приостанавливает прием документов от физических лиц на получение кредитов и увеличение размеров (лимитов) кредитов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается кредитование по следующим программам: «Лагодны»; «Дабрабыт»; «Дружная будоўля»; «Уласная маёмасць»; «Кватэрнае рашэнне»; «Шаноўны»; «Яркая кредитка»; «Овердрафт»; «Рефинансирование»; «Партнерская парада»; «Строительство жилья с использованием субсидии в рамках указа №240».
О возобновлении кредитования будет сообщено дополнительно.
Кроме того, Банк БелВЭБ предупреждает, что в ближайшее время могут наблюдаться перебои в расчетах картами Visa в предприятиях торговли и сервиса, в интернете, в том числе при использовании сервиса Apple Pay.
Банк проводит работы по нормализации расчетов с использованием карточек. Ориентировочное время восстановления работоспособности – до 1 дня.
По завершении работ платежи по карточкам Visa будут осуществляться по операциям на территории Республики Беларусь, кроме операций электронной коммерции и с использованием сервиса Apple Pay.
Сеть банкоматов Банка БелВЭБ и банков-партнеров (ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт») работает в штатном режиме.
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