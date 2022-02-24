ОАО «Банк БелВЭБ» с 25 февраля 2022 года приостанавливает прием документов от физических лиц на получение кредитов и увеличение размеров (лимитов) кредитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается кредитование по следующим программам: «Лагодны»; «Дабрабыт»; «Дружная будоўля»; «Уласная маёмасць»; «Кватэрнае рашэнне»; «Шаноўны»; «Яркая кредитка»; «Овердрафт»; «Рефинансирование»; «Партнерская парада»; «Строительство жилья с использованием субсидии в рамках указа №240».

О возобновлении кредитования будет сообщено дополнительно.

Кроме того, Банк БелВЭБ предупреждает, что в ближайшее время могут наблюдаться перебои в расчетах картами Visa в предприятиях торговли и сервиса, в интернете, в том числе при использовании сервиса Apple Pay.

Банк проводит работы по нормализации расчетов с использованием карточек. Ориентировочное время восстановления работоспособности – до 1 дня.

По завершении работ платежи по карточкам Visa будут осуществляться по операциям на территории Республики Беларусь, кроме операций электронной коммерции и с использованием сервиса Apple Pay.

Сеть банкоматов Банка БелВЭБ и банков-партнеров (ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт») работает в штатном режиме.