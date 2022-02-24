12 марта 2022 года в Тегеране (Иран) состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, планируется рассмотреть итоги деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2021 год и о ход реализации стратегического плана развития на 2020-2022 годы.

Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2021 год.

Всего на рассмотрение вынесено 10 вопросов.