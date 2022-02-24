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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ТК БАНК» СОСТОИТСЯ 12 МАРТА
17:37 24.02.2022
12 марта 2022 года в Тегеране (Иран) состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, планируется рассмотреть итоги деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2021 год и о ход реализации стратегического плана развития на 2020-2022 годы.
Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2021 год.
Всего на рассмотрение вынесено 10 вопросов.
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