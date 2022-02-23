С 10 марта 2022 года вступят в силу изменения в договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО) в ЗАО «Альфа-Банк».

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, из ДКБО исключены общие условия кредитования физических лиц (приложение 9б к ДКБО) и общие условия оказания услуги по регистрации валютного договора (приложение 12 к ДКБО).

Кроме того, Альфа-Банк предлагает клиентам, с которыми по 23 февраля 2022 года включительно заключены кредитные договоры о предоставлении банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Покупка частями», «Красная карта», «Красная карта плюс», «POS-кредит», «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «Карта «100 дней», «Потребительский кредит», «Красная карта 2.0», оферту на изменение условий кредитных договоров.

в Кредитном договоре слова «неотъемлемой частью настоящего Договора являются Общие условия кредитования физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк» (приложение 9б к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»)» предлагается заменить словами «неотъемлемой частью настоящего Договора являются Общие условия кредитования физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»».

При этом общие условия кредитования физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк» предлагается изложить в редакции приложения к оферте.