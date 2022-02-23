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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОЗМОЖНЫ СБОИ ПО РАСЧЕТАМ КАРТАМИ VISA И MASTERCARD БАНКА БЕЛВЭБ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ
15:54 24.02.2022
В ближайшее время возможны сбои по расчетам картами Visa и MasterCard Банка БелВЭБ за пределами Беларуси.
БелВЭБ рекомендует клиентам, находящимся за пределами республики и не имеющим доступа к картам иных банков, снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы.
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