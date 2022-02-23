БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВОЗМОЖНЫ СБОИ ПО РАСЧЕТАМ КАРТАМИ VISA И MASTERCARD БАНКА БЕЛВЭБ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ

15:54 24.02.2022 В ближайшее время возможны сбои по расчетам картами Visa и MasterCard Банка БелВЭБ за пределами Беларуси. БелВЭБ рекомендует клиентам, находящимся за пределами республики и не имеющим доступа к картам иных банков, снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы.