БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ БАНКОМАТА В МИНСКЕ

14:43 24.02.2022 «Франсабанк» ОАО с 23 февраля 2022 года приостанавливает работу банкомата в Минске (ул. Кульман, 5 Б). об этом сообщает пресс-служба финусреждения.