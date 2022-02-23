|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ WESTERN UNION В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
09:49 24.02.2022
С 23 февраля 2022 года денежные переводы через международную платежную систему Western Union в ОАО «Белагропромбанк» приостановлены.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, осуществление денежных переводов приостановлено по техническим причинам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2022
Курсы в банках
на 24.02.2022
Конвертация в банках
на 24.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте