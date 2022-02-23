БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ WESTERN UNION В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

09:49 24.02.2022 С 23 февраля 2022 года денежные переводы через международную платежную систему Western Union в ОАО «Белагропромбанк» приостановлены. Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, осуществление денежных переводов приостановлено по техническим причинам.