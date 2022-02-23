В Беларуси внедряется система дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц". Соответствующее решение утверждено постановлением № 53 от 8 февраля 2022 г. в рамках реализации положений Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 128-З "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)".

Напомним, закон предусматривает переход к двухуровневой системе установления ставки взносов в резерв Агентства, которая включает базовую ставку и дополнительную (дифференцированную) ставку.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, величина базовой ставки является единой для всех банков, дополнительная (дифференцированная) ставка будет определяться на основании утвержденных постановлением № 53 правил оценки деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в целях определения уровня принимаемых ими рисков.

Переход к системе дифференцированных взносов соответствует лучшим международным практикам и направлен на повышение устойчивости финансового сектора Беларуси.