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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ ВНЕДРЯЕТСЯ СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ВЗНОСОВ В РЕЗЕРВ АГЕНТСТВА ПО ГАРАНТИРОВАННОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ
18:15 23.02.2022
В Беларуси внедряется система дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц". Соответствующее решение утверждено постановлением № 53 от 8 февраля 2022 г. в рамках реализации положений Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 128-З "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)".
Напомним, закон предусматривает переход к двухуровневой системе установления ставки взносов в резерв Агентства, которая включает базовую ставку и дополнительную (дифференцированную) ставку.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, величина базовой ставки является единой для всех банков, дополнительная (дифференцированная) ставка будет определяться на основании утвержденных постановлением № 53 правил оценки деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в целях определения уровня принимаемых ими рисков.
Переход к системе дифференцированных взносов соответствует лучшим международным практикам и направлен на повышение устойчивости финансового сектора Беларуси.
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