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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФРАНСАБАНКА ПРОЙДЕТ 1 МАРТА
17:37 23.02.2022
1 марта 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется рассмотреть итоги реализации акционерами права требования выкупа акций в связи с реорганизацией.
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