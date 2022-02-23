БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФРАНСАБАНКА ПРОЙДЕТ 1 МАРТА

17:37 23.02.2022 1 марта 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется рассмотреть итоги реализации акционерами права требования выкупа акций в связи с реорганизацией.