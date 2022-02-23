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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФРАНСАБАНКА ПРОЙДЕТ 1 МАРТА


17:37 23.02.2022

1 марта 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется рассмотреть итоги реализации акционерами права требования выкупа акций в связи с реорганизацией.
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