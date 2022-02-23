ОАО «Банк БелВЭБ» намерено следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения. Об этом говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте банка.

«Банк работает в штатном режиме, оказывает весь спектр услуг для физических и юридических лиц, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами. Введение санкций налагает ряд ограничений на проведение операций в долларах США с контрагентами на территории государств, объявивших санкции или присоединившихся к ним. На операции внутри страны они не повлияют», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что все операции по обслуживанию физических лиц проводятся в рабочем порядке. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси и зарубежных стран.

Банк и в дальнейшем намерен следовать стратегии своего развития, осуществлять весь спектр банковских услуг и стремиться максимально полно исполнять свои обязательства.

«ВЭБ.РФ, являющийся акционером Банка БелВЭБ, безусловно заинтересован в бесперебойной работе белорусской «дочки» и в целях минимизации последствий вводимых санкций, при необходимости, будет осуществлять меры финансовой поддержки Банка БелВЭБ. Мы ценим каждого клиента, дорожим вашим доверием и надеемся на понимание сложившейся ситуации», - говорится в комментарии.