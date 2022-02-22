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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «РРБ-БАНК» СОСТОИТСЯ 31 МАРТА
09:51 23.02.2022
31 марта 2022 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на рассмотрение вынесено 11 вопросов.
В частности, планируется утвердить годовую финансовую отчетность ЗАО «РРБ-Банк», избрать членов Совета директоров и ревизора.
Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли ЗАО «РРБ-Банк» за 2021 год, выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам прошлого года, предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2022 году.
Акционеры также рассмотрят ход реализации стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» на период 2019-2021 гг. и другие вопросы
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