31 марта 2022 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на рассмотрение вынесено 11 вопросов.

В частности, планируется утвердить годовую финансовую отчетность ЗАО «РРБ-Банк», избрать членов Совета директоров и ревизора.

Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли ЗАО «РРБ-Банк» за 2021 год, выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам прошлого года, предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2022 году.

Акционеры также рассмотрят ход реализации стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» на период 2019-2021 гг. и другие вопросы