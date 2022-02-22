29 марта 2022 года в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется утвердить отчет об итогах деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2021 год, а также рассмотреть реализацию стратегического плана развития на 2019-2021 гг.

На собрании также пойдет речь о распределении прибыли за 2021 год и установлении нормативов на 2022 год.

Традиционно состоится избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».

Всего в повестке к рассмотрению запланировано шесть вопросов.