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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 29 МАРТА
18:00 22.02.2022
29 марта 2022 года в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется утвердить отчет об итогах деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2021 год, а также рассмотреть реализацию стратегического плана развития на 2019-2021 гг.
На собрании также пойдет речь о распределении прибыли за 2021 год и установлении нормативов на 2022 год.
Традиционно состоится избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».
Всего в повестке к рассмотрению запланировано шесть вопросов.
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