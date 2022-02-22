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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗМЕР АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ ПО ПАКЕТАМ РКО
17:14 22.02.2022
С 1 марта 2022 года ЗАО «ВТБ (Беларусь)» меняет размер абонентской платы по некоторым пакетам РКО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, исходя из действующей конъюнктуры рынка, незначительно увеличится размер абонентской платы по некоторым пакетам услуг линейки «Новые возможности».
Ежемесячная стоимость пакетов услуг РКО с 1 марта года составит:
ВТБ-Развитие - 21 BYN;
ВТБ-Предприниматель - 32 BYN;
ВТБ-Комфорт - 43 BYN;
ВТБ-Привилегии - 109 BYN.
Также процентная часть платы за переводы в иностранной валюте на счета получателей, открытые в банках-нерезидентах, не входящих в группу ВТБ, меняется с 0,1% от суммы до 0,15% от суммы и увеличивается минимальная стоимость платежа в евро на 10 EUR.
При этом в результате пересмотра размеров плат стоимость услуг банка не превысит уровень цен на продукты на рынке банковских услуг.
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