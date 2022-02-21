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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ НЕСКОЛЬКИХ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ И ЗАКРЫВАЕТ ТРИ ПОВ В БРЕСТЕ
11:44 22.02.2022
«Франсабанк» ОАО приостанавливает работу нескольких банкоматов в Минске и закрывает три пункта обмена валют в Бресте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Франсабанк» ОАО, с 21 февраля 2022 года приостановлена работа банкоматов в Минске на ул. Рафиева, 56 (магазин «Виталюр»), ул.Голубева, 24а (магазин «Виталюр»), пр-т Независимости, 23.
Кроме того, с 22 февраля в Бресте закрываются пункты обмена валют (ПОВ) № 39 (ул. Махновича, 9) и № 44 (ул. Московская, 273В), а с 23 февраля прекращают работу пункты обмена валют № 38 и № 40 (ул. Московская, 210).
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