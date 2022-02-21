Приложение «СберБанк Онлайн» для операционной системы iOS с 16 февраля работает только на устройствах с версией 13.0 и выше.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Сбер Банк», реализация корректной работы приложения на более ранних версиях операционной системы не представляется возможным из-за технических особенностей.

При невозможности обновить устройство до нужной версии операционной системы рекомендуется использовать web-версию «СберБанк Онлайн» для совершения операций без посещения офиса банка.