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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ КАРТ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ НОЧЬЮ 19 ФЕВРАЛЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
14:09 18.02.2022
Банковский процессинговый центр 19 февраля с 2:00 до 4:00 будет проводить технологические работы на своем сетевом оборудовании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, подключенных к аппаратно-программному комплексу центра.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за неудобства.
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