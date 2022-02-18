БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ КАРТ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ НОЧЬЮ 19 ФЕВРАЛЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ

14:09 18.02.2022 Банковский процессинговый центр 19 февраля с 2:00 до 4:00 будет проводить технологические работы на своем сетевом оборудовании. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, подключенных к аппаратно-программному комплексу центра. Банковский процессинговый центр приносит извинения за неудобства.