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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ НОМЕР СЧЕТА
12:41 18.02.2022
Корпоративные клиенты ОАО «АСБ Беларусбанк» могут зарезервировать номер счета как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте в режиме онлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, зарезервированный номер счета можно сразу отражать в договорах с контрагентами, он не изменится после открытия в банке.
Для резервирования номера счета нужно направить заявку через корпоративный сайт банка, выбрав разделы «Крупному бизнесу» или «Малому и среднему бизнесу» - «Прочие услуги» - «Резервирование номера счета» либо с помощью ПК «Клиент-банк (WEB)». Эта услуга предоставляется бесплатно.
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