Корпоративные клиенты ОАО «АСБ Беларусбанк» могут зарезервировать номер счета как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте в режиме онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, зарезервированный номер счета можно сразу отражать в договорах с контрагентами, он не изменится после открытия в банке.

Для резервирования номера счета нужно направить заявку через корпоративный сайт банка, выбрав разделы «Крупному бизнесу» или «Малому и среднему бизнесу» - «Прочие услуги» - «Резервирование номера счета» либо с помощью ПК «Клиент-банк (WEB)». Эта услуга предоставляется бесплатно.