ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ


11:16 18.02.2022

В целях организации альтернативного канала получения кредитных отчетов на бумажном носителе для субъектов кредитных историй с 28 февраля 2022 г. вводится возможность направления заявления на предоставление кредитного отчета, а также получения самого отчета посредством почтовой связи. Об этом говорится в постановлении Национального банка № 38 от 31 января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, для получения кредитного отчета на бумажном носителе посредством почтовой связи юридическим и физическим лицам необходимо будет обратиться к нотариусу, который примет их заявление для передачи в Национальный банк.

Заявление от физического лица также может быть направлено посредством почтовой связи, при этом подлинность подписи физического лица должна быть предварительно нотариально заверена. Формы заявлений размещены на сайте Национального банка. Направлять их следует в Национальный банк по адресу: пр. Независимости, 20, 220008, Минск.

Кредитный отчет на бумажном носителе (извещение об отсутствии кредитной истории) будет направлен субъекту кредитной истории посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о получении, а физическому лицу дополнительно с отметкой "вручить лично" по адресу, указанному в заявлении на получение кредитного отчета.

При этом следует подчеркнуть, что кредитный отчет (извещение об отсутствии кредитной истории) по-прежнему можно получить в электронном виде посредством веб-портала Кредитного регистра или обратившись с документом, удостоверяющим личность, в Управление "Кредитный регистр" Национального банка (Минск, ул. Толстого, 6).

Кредитный отчет предоставляется субъекту кредитной истории один раз в течение календарного года без уплаты вознаграждения и неограниченное количество раз за вознаграждение. В случае, когда кредитный отчет предоставляется за вознаграждение, до подачи заявления необходимо заключить с Национальным банком договор оказания информационных услуг и представить платежный документ, подтверждающий уплату вознаграждения. Таким образом, получение кредитного отчета за вознаграждение возможно либо в электронном виде посредством веб-портала Кредитного регистра, либо при личном обращении в Управление "Кредитный регистр" Национального банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2022
валюта курс
EUR 2.9235
USD 2.5740
RUB 3.3874
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9531 +0.0421
USD 2.5740 +0.0136
RUB 3.3874 -0.024
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9120 2.9220
USD 2.5630 2.5700
RUB 3.3770 3.3930
подробнее

Конвертация в банках
на 18.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1390
EUR/RUB 85.9000 86.5000
USD/RUB 75.5500 76.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте