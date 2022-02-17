В целях организации альтернативного канала получения кредитных отчетов на бумажном носителе для субъектов кредитных историй с 28 февраля 2022 г. вводится возможность направления заявления на предоставление кредитного отчета, а также получения самого отчета посредством почтовой связи. Об этом говорится в постановлении Национального банка № 38 от 31 января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, для получения кредитного отчета на бумажном носителе посредством почтовой связи юридическим и физическим лицам необходимо будет обратиться к нотариусу, который примет их заявление для передачи в Национальный банк.

Заявление от физического лица также может быть направлено посредством почтовой связи, при этом подлинность подписи физического лица должна быть предварительно нотариально заверена. Формы заявлений размещены на сайте Национального банка. Направлять их следует в Национальный банк по адресу: пр. Независимости, 20, 220008, Минск.

Кредитный отчет на бумажном носителе (извещение об отсутствии кредитной истории) будет направлен субъекту кредитной истории посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о получении, а физическому лицу дополнительно с отметкой "вручить лично" по адресу, указанному в заявлении на получение кредитного отчета.

При этом следует подчеркнуть, что кредитный отчет (извещение об отсутствии кредитной истории) по-прежнему можно получить в электронном виде посредством веб-портала Кредитного регистра или обратившись с документом, удостоверяющим личность, в Управление "Кредитный регистр" Национального банка (Минск, ул. Толстого, 6).

Кредитный отчет предоставляется субъекту кредитной истории один раз в течение календарного года без уплаты вознаграждения и неограниченное количество раз за вознаграждение. В случае, когда кредитный отчет предоставляется за вознаграждение, до подачи заявления необходимо заключить с Национальным банком договор оказания информационных услуг и представить платежный документ, подтверждающий уплату вознаграждения. Таким образом, получение кредитного отчета за вознаграждение возможно либо в электронном виде посредством веб-портала Кредитного регистра, либо при личном обращении в Управление "Кредитный регистр" Национального банка.