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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНФЕСТПЛАТФОРМА БАНКА БЕЛВЭБ FINSTORE.BY ВПЕРВЫЕ РЕАЛИЗУЕТ ТОКЕНЫ РОССИЙСКОГО ЭМИТЕНТА
09:46 18.02.2022
Инвестиционная онлайн-платформа Finstore.by, участник холдинга Банка БелВЭБ, продолжает выходить на новые рынки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», имея опыт привлечения заказчиков ICO из Казахстана и Китая, платформа реализует пилотный выпуск эмитента токенов из Российской Федерации.
Им стала омская компания «Калита», которая работает на российском рынке нефтепродуктов с 2012 года. Организация уже имеет опыт работы с инвестиционными инструментами –с 2020 по 2021 год она разместила корпоративные облигации на Московской бирже на 750 млн российских рублей. Все обязательства перед инвесторами исполняются своевременно и в полном объеме.
К приобретению на Finstore.by доступны токены в долларах США и российских рублях под 10,8% и 13,8% годовых соответственно сроком на 2 года.
За 9 лет работы компании удалось зарекомендовать себя надежным поставщиком и партнером на высококонкурентном рынке оптово-розничных поставок нефтепродуктов для более чем 1500 заказчиков. «Калита» ежегодно поставляет более 100 тысяч тонн нефтепродуктов в регионы Сибири, Урала, Поволжья, на Юг и в Центральный регионы России.
«Выход на российский рынок является частью стратегии развития платформы на 2022-2024 годы. Мы рассматриваем этот регион как очень перспективный с точки зрения роста масштабов бизнеса и расширения клиентской базы, – пояснил директор ООО «ДФС» (оператор криптоплатформы Finstore.by) Валерий Ластовский. – Сотрудничество с «Калитой» – первый шаг в работе по расширению бизнеса в данном регионе. Наряду с привлечением эмитентов токенов из России, Finstore также начал активную деятельность по организации возможности создания удобных и комфортных условий для входа на площадку и для российских инвесторов».
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