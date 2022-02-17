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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯТСЯ
17:49 17.02.2022
Правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО "Банк БелВЭБ" с 24 февраля 2022 года изменятся.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, правила дополнены случаем, при котором невозможно изменение размера процентной ставки по вкладу (депозиту) в порядке и сроки, предусмотренные договором вклада. Это обусловлено отсутствием официального значения базового показателя на определенную дату по причине отмены его установления и публикации.
Изменения связаны с вступившим в силу решением Управления по контролю за нормами финансового поведения Великобритании о поэтапном прекращении администратором ICE Benchmark Administration Limited поддержки, расчета и публикации известных эталонных процентных ставок Libor.
В Банке БелВЭБ с применением значения Libor действуют договоры срочного отзывного банковского вклада «Универсальный отзывный» с переменной процентной ставкой. Они предусматривают на ежеквартальной основе пересмотр размера процентной ставки, действующего на 1 число месяца, предшествующего началу очередного квартала.
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