Правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО "Банк БелВЭБ" с 24 февраля 2022 года изменятся.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, правила дополнены случаем, при котором невозможно изменение размера процентной ставки по вкладу (депозиту) в порядке и сроки, предусмотренные договором вклада. Это обусловлено отсутствием официального значения базового показателя на определенную дату по причине отмены его установления и публикации.

Изменения связаны с вступившим в силу решением Управления по контролю за нормами финансового поведения Великобритании о поэтапном прекращении администратором ICE Benchmark Administration Limited поддержки, расчета и публикации известных эталонных процентных ставок Libor.

В Банке БелВЭБ с применением значения Libor действуют договоры срочного отзывного банковского вклада «Универсальный отзывный» с переменной процентной ставкой. Они предусматривают на ежеквартальной основе пересмотр размера процентной ставки, действующего на 1 число месяца, предшествующего началу очередного квартала.